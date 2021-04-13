«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче, но всё равно вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» встретился с «Порту». Встреча проходила на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:0 в пользу португальского коллектива.

Обслуживала матч бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

На протяжении всего матча игра была равной и не особо зрелищной. Время от времени команды создавали опасные моменты, но реализация подводила. Единственный гол в матче «драконы» забили на 90+4-й минуте, его автором стал иранский нападающий Мехди Тареми. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Порту».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей «аристократы» оказались сильнее «драконов» (2:1) и добыли путёвку в 1/2 финала Лиги чемпионов.