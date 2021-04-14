Гвардиола: если я не выиграю Лигу чемпионов с «Ман Сити», то меня назовут неудачником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу важности победы в Лиге чемпионов для дальнейшего развития клуба.



«Футбол – это бизнес, а любой успешный бизнес связан с победами. Если мы не выиграем Лигу чемпионов, меня назовут неудачником. Если выиграем, начнут говорить: «Ого, Пеп очень хорош!»



Лигу чемпионов выигрывали мои игроки, а не я. Не я выиграл ЛЧ с «Барселоной» – это сделали футболисты. Я просто объединял их с помощью тренерской идеи.



Если я уйду из футбола через 5 или 10 лет, то смогу сказать, что события, наполнившие мою тренерскую карьеру, нельзя было предугадать, когда она только начиналась. Я более чем признателен командам, в которых работал, и футболистам, которых тренировал», – приводит слова Гвардиолы Marca.



Хосеп Гвардиола в качестве тренера дважды (в 2009 и в 2011 году) выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с «Барселоной». Будучи игроком, Пеп в сезоне-1991/1992 стал обладателем последнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов — прародителя Лиги чемпионов.



В нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы «Манчестер Сити» уже дошёл до четвертьфинала. В первом матче этой стадии турнира «горожане» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи — в 22:00 мск.

Гвардиола: «Ман Сити» хочет навязать «Боруссии Д» свои условия и в ответном матче