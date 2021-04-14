«ПСЖ» опубликовал фото из раздевалки после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала фотографию из раздевалки команды после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Несмотря на поражение, парижане вышли в полуфинал турнира.

Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в «Твиттере».



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижской команды со счётом 3:2.



Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире. В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.