Определились основные претенденты на Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему может сменить клубную прописку ближайшим летом.
Как информирует AS, определились главные претенденты на подписание 36-летнего португальца — «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».
При этом руководство «Ювентуса» не собирается инициировать продажу Роналду в обязательном порядке. Решение об уходе может принять только сам Криштиану. Определяющим фактором для футболиста станет попадание или непопадание «старой синьоры» в Лигу чемпионов на следующий сезон.
К тому же, налоговые ставки в Италии ниже, чем в большинстве других европейских стран, поэтому в случае ухода из туринского клуба Криштиану может понести серьёзные финансовые убытки.
В сезоне-2020/2021 Роналду провёл в чемпионате Италии 27 матчей и забил 25 голов. «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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