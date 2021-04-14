Определились основные претенденты на Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему может сменить клубную прописку ближайшим летом.



Как информирует AS, определились главные претенденты на подписание 36-летнего португальца — «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал».



При этом руководство «Ювентуса» не собирается инициировать продажу Роналду в обязательном порядке. Решение об уходе может принять только сам Криштиану. Определяющим фактором для футболиста станет попадание или непопадание «старой синьоры» в Лигу чемпионов на следующий сезон.



К тому же, налоговые ставки в Италии ниже, чем в большинстве других европейских стран, поэтому в случае ухода из туринского клуба Криштиану может понести серьёзные финансовые убытки.



В сезоне-2020/2021 Роналду провёл в чемпионате Италии 27 матчей и забил 25 голов. «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Погба может перейти в «Ювентус» в случае возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»