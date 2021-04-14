«Челси» установил рекорд по выходам в полуфинал Лиги чемпионов для клубов АПЛ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» проиграл «Порту» (0:1), однако по сумме двух матчей (2:1) выбил португальский клуб из розыгрыша турнира и вышел в полуфинал.



Как сообщает «твиттер»-аккаунт Squawka Football, лондонский клуб в восьмой раз в эпоху Лиги чемпионов (с сезона-1992/1993) вышел в полуфинал турнира. Это лучший показатель среди английских команд. За это время «Манчестер Юнайтед» играл в полуфинале главного клубного турнира Европы семь раз, «Ливерпуль» – пять, «Арсенал» – два, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Лидс» – по разу.

Фотографию можно увидеть на странице Squawka Football в "Твиттере".

В полуфинале подопечные Томаса Тухеля встретятся с победителем пары «Реал Мадрид» – «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома обыграли мерсисайдцев со счётом 3:1.