Ди Мария: рад, что «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ. Я переживал трудные времена вне футбола
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) прокомментировал выход парижан в полуфинал турнира.
«Мы проделали очень хорошую работу, команда старалась. Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и вышли в полуфинал. Думаю, мы все это заслужили. Мы очень много работали для достижения целей. Даже на тренировках мы предельно сконцентрированы. Это важный момент для клуба, и мы надеемся, что сможем пройти в финал.
Я счастлив, очень доволен. Я переживал трудные времена вне футбола. Да, у нас есть жизнь за пределами поля, и эти вещи складывались не очень хорошо, но я очень доволен результатом этого противостояния», — приводит слова Ди Марии RMC Sport.
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