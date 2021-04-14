Маурисио Почеттино прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. По итогам двух матчей парижане выбили из турнира «Баварию».
«Когда я сидел дома без работы, такого адреналина мне не хватало. Конечно, я нервничал, речь ведь о главном клубном турнире. Внутри я будто заживо сварился. Сложно наслаждаться игрой, когда стоишь у бровки, но я пытаюсь. Каждый раз со стороны кажется, что я сохраняю хладнокровие. Но внутри меня бурлят нервы, настоящий соревновательный стресс. Это тот адреналин, который всем нам нравится. Ну а сегодня получился фантастический матч. Мы были очень сосредоточенными. Был по-настоящему сложный матч. Очень рад за своих футболистов. Выход в полуфинал — это большое событие для нас всех», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.
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