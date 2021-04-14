Мануэль Нойер: «Бавария» выбыла из борьбы не сегодня, должны были лучше сыграть в Мюнхене

Голкипер «Баварии» Мунуэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала команда по итогам двух матчей уступила «Пари Сен-Жермен» (2:3 дома и 1:0 на выезде). Таким образом, парижане вышли в полуфинал турнира по правилу выездного гола.
«Бавария" выбыла из борьбы не сегодня. Мы должны были лучше сыграть в Мюнхене. Было очень обидно, поскольку упустили там массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил. Против таких сильных соперников приходится особенно туго, но в любом случае мы выложились без остатка», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.
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