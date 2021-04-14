Флик высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. По итогам двухматчевого противостояния мюнхенцы уступили «Пари Сен-Жермен».

«Обычно моя команда очень умело действует в завершающей стадии атак, но сегодня не хватало последнего касания. Мы должны принять это поражение, пусть даже надеялись на иной исход. Мы бы прошли дальше, если бы не загубили столько голевых моментов в первом матче, если бы не пропустили тогда третий мяч. Должен выразить огромную признательность своей команде, пусть даже дальше прошел «ПСЖ». Но будет честно поздравить и соперника», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.