«ПСЖ» в матче с «Баварией» установил историческое достижение в Лиге чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Первая встреча завершилась победой парижской команды со счётом 3:2. Таким образом, «ПСЖ» вышел в полуфинал турнира по правилу выездного гола, а «Бавария» завершила своё выступление в турнире.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, впервые в истории случилось такое, что действующий чемпион уступил в плей-офф команде, которую он обыграл в финале годом ранее.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов 2020 года «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА парижане сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. В первой встрече дортмундцы проиграли «горожанам» со счётом 1:2.
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