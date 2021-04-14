«Продление моего контракта больше не проблема». Неймар — о новом соглашении с «ПСЖ»

29-летний бразильский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Неймар после прохода «Баварии» (3:2, 0:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов признался, что продление контракта с нынешним клубом больше не является проблемой.

«Продление контракта с «ПСЖ» больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома. Я стал гораздо счастливее, чем ранее», — приводит слова Неймара Goal со ссылкой на ESPN Brazil.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.