«Бавария» через год рассчитывает воспользоваться опцией выкупа Холанда

Руководители мюнхенской «Баварии» заинтересованы в приобретении 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, только если он останется в своём нынешнем клубе как минимум до 2022 года, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в 2022 году в контракте Холанда с «Боруссией» начинает действовать пункт о сумме отступных, чем и хочет воспользоваться «Бавария», видя в Холанде потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Однако, такие клубы как мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Холанда уже в этом году.

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передач.