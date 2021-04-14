«Бавария» через год рассчитывает воспользоваться опцией выкупа Холанда

Руководители мюнхенской «Баварии» заинтересованы в приобретении 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, только если он останется в своём нынешнем клубе как минимум до 2022 года, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в 2022 году в контракте Холанда с «Боруссией» начинает действовать пункт о сумме отступных, чем и хочет воспользоваться «Бавария», видя в Холанде потенциальную замену Роберту Левандовскому.
Однако, такие клубы как мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Холанда уже в этом году.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, забив 21 гол (один — с пенальти) и отдав пять результативных передач.
- 14 апреля 2021
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:05
-
03:58
-
03:41
-
03:20
-
02:47
-
02:25
-
01:59
-
01:32
-
01:19
-
00:50
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:23
-
00:15
-
00:00
- 13 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:24
-
23:18
-
23:14
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:56
-
21:34