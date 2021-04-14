Бывший игрок «Баварии» сообщил, что Ханс-Дитер Флик летом возглавит сборную Германии

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус сообщил, что нынешний главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик летом примет предложение Федерации футбола Германии (DFB) и станет главным тренером национальной сборной.

«Это была последняя игра Флика в Лиге чемпионов в качестве тренера «Баварии». Он главный кандидат на вакантную должность в сборной Германии на замену Йоахиму Лёву. Он примет предложение летом», — приводит слова Маттеуса журналист Goal Ронан Мёрфи в «Твиттере», ссылаясь на Sky Germany.



Напомним, что Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.