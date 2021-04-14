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«ПСЖ» и «Челси — в полуфинале ЛЧ, Панарин побил рекорд легендарного Мессье. Главное к утру

«ПСЖ» и «Челси — в полуфинале ЛЧ, Панарин побил рекорд легендарного Мессье. Главное к утру
Футбол / Лига чемпионов 0
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Определились первые полуфиналисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, Панарин побил рекорд легендарного Мессье, а вратарь «Локомотива» получил дисквалификацию после встречи со «Спартаком» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» дома проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

2. «Челси» проиграл «Порту» в ответном матче, но всё равно вышел в полуфинал ЛЧ.

3. Панарин побил рекорд Мессье по очкам за первые 100 матчей в «Рейнджерс».

4. Вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча.

5. Плей-офф КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счёт в серии.

6. Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до трёх шайб.

7. В «Спартаке» объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую на стадионе «Локомотива».

8. Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.

9. Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус в Монте-Карло.

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