Игроки «Аталанты» потроллили Госенса, поведавшего о неудачном обмене футболками с Роналду
Футболисты «Аталанты» не остались в стороне, после того как 26-летний немецкий полузащитник клуба из Бергамо Робин Госенс рассказал о неудачном обмене футболками со звёздным нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Игроки «Аталанты» решили взять ситуацию в свои руки и подарили Госенсу футболку Роналду, купленную в магазине, а видео реакции самого Робина выложили в Сеть.
Видео доступно в «инстаграме» Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне Робин Госенс принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2022 года, а портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в € 35 млн.
Игрок «Аталанты» поведал эмоциональную историю несостоявшегося обмена футболками с Роналду
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