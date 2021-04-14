Лотар Маттеус: «Бавария» была сильнее «ПСЖ» по итогам двух матчей

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/4 финала.



В первом матче мюнхенцы на своём поле уступили сопернику со счётом 2:3. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 13 апреля, немецкая команда переиграла парижан (1:0), но всё равно вылетела из турнира из-за правила гостевого гола.



«ПСЖ» не лучшим образом использовал свои контратаки, а по итогам двух матчей сильнейшей командой была «Бавария». Сегодня ей не хватило совсем немного, чтобы добыть нужный результат», — цитирует Маттеуса пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Germany.



«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов предстоит сыграть с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). В первом матче «горожане» победили дома со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.

«ПСЖ» сыграл намного лучше, чем в первом матче. Итоговая победа почти по делу Паредес – теневой герой матча.