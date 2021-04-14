Тренер «Порту» Консейсау — о матче с «Челси»: одна из лучших игр в Европе с моим участием

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/4 финала с «Челси» (1:0). В первой встрече «драконы» проиграли синим со счётом 0:2.
«Очень горжусь командой, игроками и тем, как они верят в то, ради чего работают. Это была одна из лучших игр в Европе, в которой я принимал участие. В ней было всё. Не только в выполнении стратегического плана на игру, а во всём оборонительном процессе. Мы очень грамотно взаимодействовали в организации обороны против великолепно игравшего соперника.
Мы могли забить пораньше. Это верно, что мы создали не так уж много явных голевых моментов. Если не считать последних минут, когда к тому же спас Марчесин, у нас тоже было мало шансов открыть счёт. Но это подтверждает уровень и качество моих игроков. Я ими очень горжусь», — цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.
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