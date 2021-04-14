Преснел Кимпембе: «ПСЖ» подрос и возмужал. Мы проиграли, но сейчас у нас сплошной позитив

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией» в 1/4 финала.



В первом матче мюнхенцы на своём поле уступили сопернику со счётом 2:3. В ответной встрече, состоявшейся накануне, 13 апреля, немецкая команда переиграла парижан (1:0), но всё равно вылетела из турнира из-за правила гостевого гола.



«Сейчас море радости, океан эмоций. Был сложный матч. Мы проиграли, но показали себя с лучшей стороны. Несмотря на поражение, сейчас у нас сплошной позитив. Наша команда подросла и возмужала. Клуб движется вперёд изо дня в день, из года в год. Сегодня на поле шла настоящая битва, и мы смогли взять в ней верх», — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.



«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов предстоит сыграть с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд). В первом матче «горожане» победили дома со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.

«ПСЖ» сыграл намного лучше, чем в первом матче. Итоговая победа почти по делу Паредес – теневой герой матча.