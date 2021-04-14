Стукалов: для Газизова важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о настрое клуба на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Ещё посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.
Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.
Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплёку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ», — цитирует Стукалова «Спорт-экспресс».
- 14 апреля 2021
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
08:47
-
08:30
-
07:55
-
07:40
-
07:10
-
06:55
-
06:46
-
06:05
-
03:58
-
03:41
-
03:20
-
02:47
-
02:25
-
01:59
-
01:32
-
01:19
-
00:50
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:23
-
00:15
-
00:00
- 13 апреля 2021
-
23:53
-
23:53