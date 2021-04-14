Стукалов: для Газизова важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о настрое клуба на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Понимание игры «Спартака» у меня есть. Я и раньше, понятное дело, смотрел матчи красно-белых. Сейчас углубился в эту тему. Ещё посмотрю, изучу. Дома команда Тедеско играет очень агрессивно, ударно начинает встречи. В первые 20 минут москвичи выглядят действительно мощно.



Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, «Спартак» или «Ахмат»? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать.



Мы это даже с Шамилем Камиловичем не обсуждали. Он человек дипломатичный. Для него важно, чтобы «Уфа» набрала очки, а не насолила «Спартаку». Мне никто про эту подоплёку не говорил. Для нас самое главное — решить задачу, сохранить прописку в РПЛ», — цитирует Стукалова «Спорт-экспресс».

«Уфа» разгромила «Ахмат» в первом матче под руководством Стукалова