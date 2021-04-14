Знаменитый арбитр Ховард Уэбб женился на немецкой коллеге

Бывший футбольный арбитр Ховард Уэбб женился на немецкой коллеге Бибиане Штайнхаус, сообщает Daily Mail. С 2003 по 2014 год Уэбб обслуживал матчи английской Премьер-лиги. В 2005 году английский судья был включён в список арбитров ФИФА. Уэбб работал на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также обслуживал финальную игру Лиги чемпионов сезона-2009/10 «Бавария» — «Интер» (0:2).
Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром, которой доверили работу в одном из топ-чемпионатов Европы — Бундеслиге. Бибиана в 2020 году завершила карьеру главного арбитра, но продолжает работать на VAR.
Свадьба прошла без гостей и свидетелей из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
«Мы невероятно счастливы», — призналась Бибиана.
Фото пары доступно в «твиттере» MailSport
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