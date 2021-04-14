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Игорь Гамула возглавил любительскую команду

Игорь Гамула возглавил любительскую команду
Футбол / Любители 0
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Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула вернулся к работе, став наставником любительской команды «Гераклион». Об этом сообщается в «инстаграме» клуба.

«Желаем завтра удачного тренерского дебюта Игорю Васильевичу», — говорится в сообщении «Гераклиона».

«Гераклион» выступает в чемпионате Москвы среди команд ЛФК. Команда играет в дивизионе «А».

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но потом провёл там ещё два года на должности селекционера.

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