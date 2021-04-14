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Клуб блогера Савина отправил «ПСЖ» запрос на переговоры по Килиану Мбаппе

Клуб блогера Савина отправил «ПСЖ» запрос на переговоры по Килиану Мбаппе
Футбол / Франция 0
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Футбольный клуб «КраСава», основанный бывшим игроком «Крыльев Советов», а ныне блогером Евгением Савиным, направил письмо в «Пари Сен-Жермен».

Как следует из документа, опубликованного в «инстаграме» Савина, клуб сделал запрос на ведение переговоров о трансфере звёздного нападающего парижан Килиана Мбаппе. Письмо было направлено накануне, 13 апреля, на имя президента действующих чемпионов Франции Нассера Аль-Хелаифи. В тексте уточняется, что «КраСава» готов обсуждать как покупку футболиста, так и аренду с правом выкупа.

Накануне Мбаппе принял участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «ПСЖ» на своём поле уступил со счётом 1:0, но вышел в полуфинал благодаря выездной победе (3:2) в первой встрече. После матча президент парижан заявил, что у 22-летнего форварда нет причин для ухода из клуба.

Сергей Рыжиков стал главным тренером клуба блогера Евгения Савина
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