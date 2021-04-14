Павлюченко рассказал, как получил от Хиддинка прозвище Спящий гигант

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как главный тренер национальной команды Гус Хиддинк дал ему прозвище Спящий гигант.
«Выражение «Спящий гигант» я услышал уже после победы над Англией. «Гус, меня обижает, когда так говорят журналисты и друзья. Ты что, не мог по-другому меня назвать?» — спрашивал я. «Вижу в тебе футбольного гиганта, ты приносишь пользу, но в некоторых играх действительно спишь», — отвечал Гус.
Ну придумал прозвище и придумал – тему больше не поднимали. Зато всё остальное время Гус называл меня Павло: «Pavlo, how are you?»
Он много общался с каждым игроком, мог вызвать после игры или тренировки и спокойненько, за чашкой кофе, похвалить или настроить. Я удивлялся: «Гус, пьёте перед сном вино?». Я вот не любитель, практически вино не пью, но Гус ответил, что с возрастом я пойму этот напиток и перейду на него», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 14 апреля 2021
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