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Павлюченко рассказал, как получил от Хиддинка прозвище Спящий гигант

Павлюченко рассказал, как получил от Хиддинка прозвище Спящий гигант
Футбол / Сборная России 0
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как главный тренер национальной команды Гус Хиддинк дал ему прозвище Спящий гигант.

«Выражение «Спящий гигант» я услышал уже после победы над Англией. «Гус, меня обижает, когда так говорят журналисты и друзья. Ты что, не мог по-другому меня назвать?» — спрашивал я. «Вижу в тебе футбольного гиганта, ты приносишь пользу, но в некоторых играх действительно спишь», — отвечал Гус.

Ну придумал прозвище и придумал – тему больше не поднимали. Зато всё остальное время Гус называл меня Павло: «Pavlo, how are you?»

Он много общался с каждым игроком, мог вызвать после игры или тренировки и спокойненько, за чашкой кофе, похвалить или настроить. Я удивлялся: «Гус, пьёте перед сном вино?». Я вот не любитель, практически вино не пью, но Гус ответил, что с возрастом я пойму этот напиток и перейду на него», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

«А ведь меня хотели выгнать перед Англией». Новые байки Павлюченко про Гуса
Правда ли, что Роман обижался на «спящего гиганта»?
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