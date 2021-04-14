Мэйсон Маунт: «Челси» выходит на каждый матч с уверенностью, что победит

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о нынешней форме команды, а также ответил на вопрос о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала синие переиграли «Порту» (2:0, 0:1).
«Мы на неплохом ходу и знаем, что выходим на хорошие позиции. Сосредоточенность на каждой игре — стопроцентная. В любую из них входим с уверенностью в том, что победим. Нас ждёт насыщенная концовка сезона.
Что касается полуфинала, встретим любого — мы готовы к схватке. Сядем, посмотрим, проанализируем увиденное, а дальше пройдёт сильнейший», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома выиграли со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.
- 14 апреля 2021
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