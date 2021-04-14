Кузнецов: если Березуцкого что-то не устраивает в ЦСКА, ему же не на улице остаться сидеть

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о том, что тренер Василий Березуцкий покинет стан армейцев и перейдёт в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».



«Ходили слухи, что Василий хотел уйти и раньше, перед назначением Ивицы Олича. Он сделал попытку, но его уговорили остаться. Сложно рассуждать о мотивах его ухода, это могут прокомментировать только руководители ЦСКА. Просто так такое не происходит: человек хочет уйти, потом остаётся, потом меняет решение и покидает команду — это что-то внутреннее.



Все люди ищут место работы, где им будет максимально комфортно и удобно. Значит, Березуцкому удобно работать с Гончаренко в «Краснодаре», а не с Оличем в ЦСКА. Возможно, они с Оличем не договорились по общим условиям — я могу только догадываться. Если Гончаренко зовёт его к себе, то он предложит работу, которая Василию интересна. Виктора Михайловича он прекрасно знает, работал вместе с ним, у них уже есть сформировавшаяся команда.



Если люди адекватные, то никто никогда не скажет, что это предательство родной команды. Если его что-то не устраивает в ЦСКА, нет возможности продолжить работу в команде — ему же не на улице остаться сидеть! Когда они с Алексеем поехали работать к Слуцкому в Голландию, они тоже ждали предложения от ЦСКА, но оно так и не поступило. Писали, что ноги их больше не будет в клубе, но в итоге они же оказались в ЦСКА. Я десять лет играл за ЦСКА, а потом работал в «Рубине» — я что, предатель? Если в родном клубе не находится места, то нужно искать работу, где сможешь себя проявить, и дальше заниматься любимым делом», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Василий Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре»