Кузнецов: если Березуцкого что-то не устраивает в ЦСКА, ему же не на улице остаться сидеть

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о том, что тренер Василий Березуцкий покинет стан армейцев и перейдёт в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
«Ходили слухи, что Василий хотел уйти и раньше, перед назначением Ивицы Олича. Он сделал попытку, но его уговорили остаться. Сложно рассуждать о мотивах его ухода, это могут прокомментировать только руководители ЦСКА. Просто так такое не происходит: человек хочет уйти, потом остаётся, потом меняет решение и покидает команду — это что-то внутреннее.
Все люди ищут место работы, где им будет максимально комфортно и удобно. Значит, Березуцкому удобно работать с Гончаренко в «Краснодаре», а не с Оличем в ЦСКА. Возможно, они с Оличем не договорились по общим условиям — я могу только догадываться. Если Гончаренко зовёт его к себе, то он предложит работу, которая Василию интересна. Виктора Михайловича он прекрасно знает, работал вместе с ним, у них уже есть сформировавшаяся команда.
Если люди адекватные, то никто никогда не скажет, что это предательство родной команды. Если его что-то не устраивает в ЦСКА, нет возможности продолжить работу в команде — ему же не на улице остаться сидеть! Когда они с Алексеем поехали работать к Слуцкому в Голландию, они тоже ждали предложения от ЦСКА, но оно так и не поступило. Писали, что ноги их больше не будет в клубе, но в итоге они же оказались в ЦСКА. Я десять лет играл за ЦСКА, а потом работал в «Рубине» — я что, предатель? Если в родном клубе не находится места, то нужно искать работу, где сможешь себя проявить, и дальше заниматься любимым делом», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 14 апреля 2021
-
13:09
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:18
-
11:13
-
10:53
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:36
-
10:29
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
08:47
-
08:30
-
07:55
-
07:40
-
07:10