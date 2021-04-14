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Модрич: Мбаппе — один из лучших в мире. В «Реале» всегда рады хорошим футболистам

Модрич: Мбаппе — один из лучших в мире. В «Реале» всегда рады хорошим футболистам
Футбол / Испания 0
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о возможном переходе в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Ходит множество слухов о том, кто придёт и кто уйдёт, но я не могу это обсуждать. Мбаппе — отличный футболист, и он доказал это в сборной Франции и «ПСЖ». В «Реале» всегда рады хорошим игрокам, но было бы неправильно с моей стороны говорить о футболистах из других клубов, особенно на этой стадии сезона.

Нужно подождать и посмотреть, что будет в следующем сезоне. Могу лишь сказать, что Мбаппе — топ-футболист и один из лучших в мире», — приводит слова Модрича Goal.com.

Накануне Мбаппе принял участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «ПСЖ» на своём поле уступил со счётом 1:0, но вышел в полуфинал благодаря выездной победе (3:2) в первой встрече. После матча президент парижан заявил, что у 22-летнего форварда нет причин для ухода из клуба.

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