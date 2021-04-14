Неймар объяснил празднование перед Киммихом. Тот говорил, что «Бавария» пройдёт «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объяснил своё поведение после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).



Напомним, в первой встрече мюнхенцы на своём поле уступили парижанам со счётом 2:3. Перед вторым матчем полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выразил уверенность, что его команда сильнее соперника и что она пройдёт в полуфинал. В следующую стадию в итоге отправился «ПСЖ», которому помогло правило гостевого гола. После финального свистка Неймар вместе с хавбеком Леандро Паредесом стали бурно праздновать успех прямо перед Киммихом.



«Я даже не пытался его спровоцировать. Мне хотелось отпраздновать, а рядом был Лео. Я увидел его, и мы отпраздновали вместе. Это случайность, что там был именно Киммих, который говорил, что их команда лучше и что они пройдут дальше», — цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на TNT Sports Brasil.

«Продление моего контракта больше не проблема». Неймар — о новом соглашении с «ПСЖ»