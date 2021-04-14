Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией в июне

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с Польшей и Болгарией в июне, сообщает пресс-служба национальной команды. Они станут заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы. Матч с Польшей запланирован на 1 июня (21:45 мск), а 5 июня (18:00 мск) национальная команда сыграет с Болгарией. «Чемпионат» первым сообщил о том, что сборная России сыграет с Болгарией перед Евро-2020.
Матч с Польшей пройдёт на выезде, его примет «Городской стадион» во Вроцлаве. А с Болгарией национальная команда сыграет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».
Напомним, летом сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этапу станут Бельгия, Дания и Финляндия. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
В минувший цикл международных матчей сборная России провела три встречи в отборе чемпионата мира — 2022. Национальная команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2).
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