Директор дортмундской «Боруссии»: Гвардиоле не стоит критиковать другие клубы

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке призвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу оценить траты клуба на новых игроков, прежде чем критиковать соперников.

«За последние пять лет они потратили почти миллиард евро на новых игроков. За пять лет. У кого есть возможности поступать так же? Гвардиоле не стоит критиковать другие клубы», — приводит слова Ватцке BBC.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Боруссию» со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в Дортмунде сегодня, 14 апреля.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 32 матчах подопечные Гвардиолы набрали 74 очка.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»