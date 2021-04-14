Лука Модрич: я счастлив в «Реале». Надеюсь, буду играть здесь в следующем сезоне
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о ситуации с контрактом со «сливочными», который истекает этим летом.
«Переговоры проходят хорошо. Больше ничего не могу сказать. Я всегда говорил, что хочу продолжать играть за «Реал», что счастлив здесь и надеюсь выступать за клуб в следующем сезоне», — приводит слова Модрича Goal.com.
Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. В составе «Королевского клуба» хорват дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. В нынешнем сезоне 35-летний хавбек провёл 29 матчей в Примере, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Модрич: Мбаппе — один из лучших в мире. В «Реале» всегда рады хорошим футболистам
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
13:09
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:18
-
11:13
-
10:53
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:36
-
10:29
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:38
-
09:33
-
09:30
-
08:47
-
08:30
-
07:55
-
07:40
-
07:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам