Лука Модрич: я счастлив в «Реале». Надеюсь, буду играть здесь в следующем сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о ситуации с контрактом со «сливочными», который истекает этим летом.



«Переговоры проходят хорошо. Больше ничего не могу сказать. Я всегда говорил, что хочу продолжать играть за «Реал», что счастлив здесь и надеюсь выступать за клуб в следующем сезоне», — приводит слова Модрича Goal.com.



Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. В составе «Королевского клуба» хорват дважды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира. В нынешнем сезоне 35-летний хавбек провёл 29 матчей в Примере, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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