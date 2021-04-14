«Спартак» поздравил Павла Маслова с днём рождения, пожелав ему надёжной игры

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила защитника команды Павла Маслова с днём рождения. Сегодня, 14 апреля, футболисту исполняется 21 год.



«Поздравляем Пашу с днём рождения, желаем ему крепкого здоровья, надёжной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» красно-белых.

Маслов на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Тюмень». В тюменской команде в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а спустя два года перебрался в «Спартак». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два автогола и получил семь жёлтых карточек.



Ранее Маслов подвергся критике со стороны бывшего футболиста сборной СССР и «Спартака» Евгения Ловчева.