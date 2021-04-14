Магнуссон: не думаю, что моя травма повлияет на процесс переговоров о контракте с ЦСКА

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил уверенность, что полученная травма не помешает процессу переговоров с армейцами о продлении контракта.
«Не думаю, что моя травма повлияет на процесс переговоров с ЦСКА. Я сыграл почти все матчи за три последних сезона, меня считают ключевым игроком, так что я спокоен. Да, мне 28 лет, и по контракту остается ещё один год, но в команде мной довольны. Руководство было готово обсудить новый контракт, но потом случилось повреждение. Впрочем, я не думаю, что это всё испортит», — цитирует Магнуссона Visir.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках.
Магнуссон перешёл в ЦСКА из английского клуба «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне 28-летний исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- 14 апреля 2021
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