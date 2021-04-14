И. Федотов: ЭСК признала действия Левникова верными, но прав ли Иванов? Повторы смотрел он

Арбитр Игорь Федотов высказался о вердикте Экспертно-судейской комиссии РФС по судейству Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (2:0).



«ЭСК признала действия Левникова верными. Но про VAR они пока ничего не сказали. Что сделал правильного Левников? Продолжил игру. А прав ли был Иванов, работающий на VAR? Конечно, «Спартак» и нас дурят. Было видео из-за ворот, все повторы смотрел именно Иванов. На 52-й минуте на повторе из-за ворот точно видно, что мяч попал в руку. А ещё именно VAR не позвал Левникова во втором моменте, где тоже видно попадание мяча в локоть.



То, что все решения Левникова признают правильными, странно. Но понятно, что его ведут в Европу вместо Карасёва. И на колено он встал не просто так. И правильно говорят: папа Левникова в судейской комиссии ведь сидит не просто так. А то, что он берёт отвод, ничего не означает. И инспектором на матче у Левникова был Зуев — заместитель председателя ЭСК. Так что тут ему даже папа не понадобился. Амбиции, кумовство, желание Левникова судить в Европе — отсюда и ни одного решения о том, что он ошибся. А при Егорове его убирали месяцев на 10 и никто не помогал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сотрудник «Спартака» тоже заходил в судейскую! Накажут ли красно-белых? Есть отличия от истории с Сухиной. В «Спартаке» уже заявили, что их представитель не нарушал регламент.