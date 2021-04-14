Евсеев: «ПСЖ» — «Бавария» — это лучшее, что видел за последние полгода

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» (0:1).



«После такого футбола сложно было заснуть. «ПСЖ» — «Бавария» — это лучшее, что видел за последние полгода. Играли команды мирового уровня, смотрел не отрываясь все 90 минут. Физически ли «Бавария» была так готова или это просто психология, надо разобраться. Но она почти всю игру пыталась прессинговать, оказывать давление, и ей это удавалось. Надо отметить и игру «ПСЖ», команда не всегда из-под этого прессинга выходила, но пыталась, и только в первом тайме имела 3-4 возможности забить.



«Бавария» забила в результате своей активности в прессинге, контрпрессинге. Особенно понравилась игра в её переходных фазах. Мюнхенцы при потере мяча не бежали сразу назад, читали игру, было много перехватов. Команда, когда надо было переходить из атаки в оборону, действовала эталонно. И наоборот, «ПСЖ» при отборе сразу пытался доставить мяч группе атаки, где Мбаппе, Неймар, Ди Мария своим мастерством делали разницу в этих переходных фазах. Футбол мирового уровня! Увидели ту игру, к которой надо стремиться», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

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