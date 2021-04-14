Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Гамула: обратился в «Ростов», но меня не взяли. Президент так и не перезвонил

Игорь Гамула: обратился в «Ростов», но меня не взяли. Президент так и не перезвонил
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Новый главный тренер любительской команды «Гераклион» Игорь Гамула рассказал о несостоявшемся возвращении в «Ростов», где он долгое время работал тренером.

«Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили, и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве. Не получилось, не взяли в «Ростов». Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.

Какие цели в «Гераклионе»? Работа с молодёжью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше. Что касается финансового положения, тут больших финансов быть не может, так — на хлеб с маслом», — приводит слова Гамулы «Рейтинг букмекеров».

Гамула оказался в «Ростове» в 2011 году. Там он в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но потом провёл там ещё два года на должности селекционера.

Игорь Гамула возглавил любительскую команду
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021