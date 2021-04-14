Игорь Гамула: обратился в «Ростов», но меня не взяли. Президент так и не перезвонил

Новый главный тренер любительской команды «Гераклион» Игорь Гамула рассказал о несостоявшемся возвращении в «Ростов», где он долгое время работал тренером.
«Я обратился в «Ростов», но меня не взяли. Другого выхода у меня не было. Позвонили из «Гераклиона», пригласили, и я приехал, побеседовали. Вот уже неделю живу в Москве. Не получилось, не взяли в «Ростов». Общался и с президентом клуба. Сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Обидно ли? Чего тут обидного, люди решают свои задачи.
Какие цели в «Гераклионе»? Работа с молодёжью. Нужно восстановить некоторых ребят, чтобы они смогли перейти в команды высших дивизионов. Пока цели такие. Но мне это интересно. Посмотрим, что из этого выйдет дальше. Что касается финансового положения, тут больших финансов быть не может, так — на хлеб с маслом», — приводит слова Гамулы «Рейтинг букмекеров».
Гамула оказался в «Ростове» в 2011 году. Там он в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но потом провёл там ещё два года на должности селекционера.
- 14 апреля 2021
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