«Зенит» победил «Сочи» в матче молодёжного первенства

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Сочи». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1.
Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма, на 37-й минуте. Автором гола стал нападающий Кирилл Фатеев. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Даниила Павлова. На 54-й минуте «Зенит» вновь повёл в счёте благодаря точному удару форварда Антона Бугорского. Спустя шесть минут «Сочи» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Вадим Милютин. В концовке матча, на 86-й минуте, нападающий хозяев Даниил Кузнецов поставил точку в противостоянии.
«Зенит», набрав 53 очка, занимает третье место в первой группе молодёжного первенства России. «Сочи» (28) — на восьмой строчке.
- 14 апреля 2021
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:02
-
13:59
-
13:48
-
13:40
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:18
-
11:13
-
10:53
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:36