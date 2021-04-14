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«Зенит» победил «Сочи» в матче молодёжного первенства

«Зенит» победил «Сочи» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0
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В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Сочи». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1.

Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма, на 37-й минуте. Автором гола стал нападающий Кирилл Фатеев. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Даниила Павлова. На 54-й минуте «Зенит» вновь повёл в счёте благодаря точному удару форварда Антона Бугорского. Спустя шесть минут «Сочи» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Вадим Милютин. В концовке матча, на 86-й минуте, нападающий хозяев Даниил Кузнецов поставил точку в противостоянии.

«Зенит», набрав 53 очка, занимает третье место в первой группе молодёжного первенства России. «Сочи» (28) — на восьмой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Фатеев – 37'   1:1 Павлов – 48'   2:1 Бугорский – 54'   3:1 Кузнецов – 85'
Удаления: нет / Милютин – 59'
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