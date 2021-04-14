«Зенит» победил «Сочи» в матче молодёжного первенства

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Сочи». Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:1.



Хозяева вышли вперёд под занавес первого тайма, на 37-й минуте. Автором гола стал нападающий Кирилл Фатеев. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, гости восстановили равновесие усилиями полузащитника Даниила Павлова. На 54-й минуте «Зенит» вновь повёл в счёте благодаря точному удару форварда Антона Бугорского. Спустя шесть минут «Сочи» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Вадим Милютин. В концовке матча, на 86-й минуте, нападающий хозяев Даниил Кузнецов поставил точку в противостоянии.



«Зенит», набрав 53 очка, занимает третье место в первой группе молодёжного первенства России. «Сочи» (28) — на восьмой строчке.