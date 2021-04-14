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ЦСКА разгромил «Ахмат» в первенстве молодёжек со счётом 8:1

ЦСКА разгромил «Ахмат» в первенстве молодёжек со счётом 8:1
Футбол / РПЛ 0

В 3-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Ахмат». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 8:1.

Форвард хозяев Владислав Яковлев уже к 10-й минуте встречи оформил дубль. На 15-й минуте гости ответили точным ударом полузащитника Лечи Садулаева. Впоследствии забивали только армейцы. До перерыва отличился хавбек Антон Крачковский, а во втором тайме ворота соперника поразили полузащитники Никита Ермаков, Дмитрий Каптилович, Алексей Сливин, Андрей Савинов и Малик Мунаев.

ЦСКА, набрав 55 очков, вернулся на первое место в первой группе молодёжного первенства России, опередив «Краснодар» и «Зенит» (у обеих команд по 53 очка). «Ахмат» (39) располагается на пятой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
8 : 1
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Яковлев – 4'   2:0 Яковлев – 9'   2:1 Садулаев – 15'   3:1 Крачковский – 37'   4:1 Ермаков – 68'   5:1 Каптилович – 70'   6:1 Сливин – 82'   7:1 Савинов – 85'   8:1 Мунаев – 90+1'
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