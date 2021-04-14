ЦСКА разгромил «Ахмат» в первенстве молодёжек со счётом 8:1

В 3-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Ахмат». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 8:1.



Форвард хозяев Владислав Яковлев уже к 10-й минуте встречи оформил дубль. На 15-й минуте гости ответили точным ударом полузащитника Лечи Садулаева. Впоследствии забивали только армейцы. До перерыва отличился хавбек Антон Крачковский, а во втором тайме ворота соперника поразили полузащитники Никита Ермаков, Дмитрий Каптилович, Алексей Сливин, Андрей Савинов и Малик Мунаев.



ЦСКА, набрав 55 очков, вернулся на первое место в первой группе молодёжного первенства России, опередив «Краснодар» и «Зенит» (у обеих команд по 53 очка). «Ахмат» (39) располагается на пятой строчке.

«Зенит» победил «Сочи» в матче молодёжного первенства