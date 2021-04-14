«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодёжек, «Краснодар» разгромил «Рубин»

В 3-м туре молодёжного первенства «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на поле спортбазы Бажовия в Сысерти и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 79-й минуте. Его автором стал нападающий екатеринбургской команды Даниил Смольников.
«Урал», набрав 19 очков, занимает пятое место во второй группе молодёжного первенства. «Динамо» (26) располагается на второй строчке.
В параллельном матче «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 0:3.
В первом тайме гости забили один мяч с пенальти — отличился полузащитник Богдан Рейхмен. Во второй половине матча они закрепили результат усилиями нападающих Олега Ознобихина и Владислава Самко.
«Краснодар», набрав 53 очка, занимает второе место в первой группе молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (55). «Рубин» (32) — на седьмой строчке.
Результаты других матчей:
«Уфа» — «Тамбов» — 6:0
Академия им. Коноплёва — «Арсенал» — 0:6
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