«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодёжек, «Краснодар» разгромил «Рубин»

В 3-м туре молодёжного первенства «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на поле спортбазы Бажовия в Сысерти и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 79-й минуте. Его автором стал нападающий екатеринбургской команды Даниил Смольников.



«Урал», набрав 19 очков, занимает пятое место во второй группе молодёжного первенства. «Динамо» (26) располагается на второй строчке.

В параллельном матче «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 0:3.



В первом тайме гости забили один мяч с пенальти — отличился полузащитник Богдан Рейхмен. Во второй половине матча они закрепили результат усилиями нападающих Олега Ознобихина и Владислава Самко.



«Краснодар», набрав 53 очка, занимает второе место в первой группе молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (55). «Рубин» (32) — на седьмой строчке.

Результаты других матчей:



«Уфа» — «Тамбов» — 6:0

Академия им. Коноплёва — «Арсенал» — 0:6