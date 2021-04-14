Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Д» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодёжек, «Краснодар» разгромил «Рубин»

«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодёжек, «Краснодар» разгромил «Рубин»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В 3-м туре молодёжного первенства «Урал» принимал «Динамо». Матч прошёл на поле спортбазы Бажовия в Сысерти и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 79-й минуте. Его автором стал нападающий екатеринбургской команды Даниил Смольников.

«Урал», набрав 19 очков, занимает пятое место во второй группе молодёжного первенства. «Динамо» (26) располагается на второй строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа II. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 Смольников – 79'

В параллельном матче «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Рубин» в Казани и завершилась со счётом 0:3.

В первом тайме гости забили один мяч с пенальти — отличился полузащитник Богдан Рейхмен. Во второй половине матча они закрепили результат усилиями нападающих Олега Ознобихина и Владислава Самко.

«Краснодар», набрав 53 очка, занимает второе место в первой группе молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (55). «Рубин» (32) — на седьмой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
0 : 3
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Рейхмен – 24' (пен)   0:2 Ознобихин – 56'   0:3 Самко – 64'

Результаты других матчей:

«Уфа» — «Тамбов» — 6:0
Академия им. Коноплёва — «Арсенал» — 0:6

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021