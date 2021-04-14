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Познер — о Евро: за кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции

Познер — о Евро: за кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции
Футбол / Евро-2020 0
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Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«Пари Сен-Жермен» прошёл «Баварию» в Лиге чемпионов и вышел на «Манчестер Сити». Боюсь, им там ничего не светит. По поводу победы парижан за счёт гостевого гола, что делать — правила есть правила. Если ты забиваешь больше на гостевом поле, то ты выигрываешь. ПСЖ может взять ЛЧ, но у них меньше шансов, чем у «Манчестер Сити».

Обязательно пойду на матч чемпионата Европы по футболу. За кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции по понятным причинам. Есть несколько команд, которые имеют безусловные шансы победить: Бельгия, Франция, Германия, Испания — суперкоманды. Любая из них может победить», — передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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