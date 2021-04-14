Познер — о Евро: за кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции

Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.
«Пари Сен-Жермен» прошёл «Баварию» в Лиге чемпионов и вышел на «Манчестер Сити». Боюсь, им там ничего не светит. По поводу победы парижан за счёт гостевого гола, что делать — правила есть правила. Если ты забиваешь больше на гостевом поле, то ты выигрываешь. ПСЖ может взять ЛЧ, но у них меньше шансов, чем у «Манчестер Сити».
Обязательно пойду на матч чемпионата Европы по футболу. За кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции по понятным причинам. Есть несколько команд, которые имеют безусловные шансы победить: Бельгия, Франция, Германия, Испания — суперкоманды. Любая из них может победить», — передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 14 апреля 2021
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:02
-
13:59
-
13:48
-
13:40
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:37
-
11:18
-
11:13
-
10:53
-
10:52
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:36