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ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из команды тренера Василия Березуцкого. Отмечается, что специалист сам принял решение покинуть клуб.

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!» — говорится в сообщении армейцев.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Березуцкий уходит из родного ЦСКА ради Гончаренко. В клубе конфликт?
Кажется, Василия не очень обрадовало назначение Олича.
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