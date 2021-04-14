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«Это не для эфира». Познер ответил на вопрос, не огорчает ли его российский футбол

«Это не для эфира». Познер ответил на вопрос, не огорчает ли его российский футбол
Футбол / РПЛ 0
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Известный телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, не огорчает ли его российский футбол.

«Какой вид спорта мне больше нравится? Я сам теннисист, поэтому очень люблю теннис. Я очень люблю смотреть хороший футбол. Подчеркиваю слово «хороший». Люблю смотреть хороший бокс. Очень люблю лёгкую атлетику, поэтому когда бывают первенства мира или Олимпийские игры, я смотрю. Также смотрю баскетбол. Это мои основные виды спорта. Но перед всем нужно ставить слово «хороший». Потому что если нет, я не буду это смотреть.

Футбол наш меня не то что огорчает, а… Не могу вам передать. Что я хотел сказать, это не для эфира. Я смотрел вчера «Баварию» — «ПСЖ». Вот это футбол! Это такое удовольствие — мастерство, думание на поле. Я это очень люблю», — передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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