«Это не для эфира». Познер ответил на вопрос, не огорчает ли его российский футбол

Известный телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, не огорчает ли его российский футбол.



«Какой вид спорта мне больше нравится? Я сам теннисист, поэтому очень люблю теннис. Я очень люблю смотреть хороший футбол. Подчеркиваю слово «хороший». Люблю смотреть хороший бокс. Очень люблю лёгкую атлетику, поэтому когда бывают первенства мира или Олимпийские игры, я смотрю. Также смотрю баскетбол. Это мои основные виды спорта. Но перед всем нужно ставить слово «хороший». Потому что если нет, я не буду это смотреть.



Футбол наш меня не то что огорчает, а… Не могу вам передать. Что я хотел сказать, это не для эфира. Я смотрел вчера «Баварию» — «ПСЖ». Вот это футбол! Это такое удовольствие — мастерство, думание на поле. Я это очень люблю», — передаёт слова Познера корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Познер — о Евро: за кого буду болеть? Я всегда болею за сборную Франции