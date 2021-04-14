Василий Березуцкий подтвердил, что будет работать с Гончаренко в «Краснодаре»

Тренер Василий Березуцкий, покинувший ЦСКА, подтвердил, что будет работать в штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжёлые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.



Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

Березуцкий уходит из родного ЦСКА ради Гончаренко. В клубе конфликт? Кажется, Василия не очень обрадовало назначение Олича.