Виктор Онопко отреагировал на уход Василия Березуцкого из ЦСКА в «Краснодар»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на уход Василия Березуцкого в «Краснодар».



«Вы меня поймите, в последнее время были слишком много вбросов от журналистов. Официальной же информации не было. Но сейчас стало известно, что Василий действительно уходит. Для меня это сюрприз. Думал, что он будет работать дальше, да и с Оличем они играли вместе. Березуцкий и Олич — два футбольных человека, которые должны были найти общий язык. Наверняка у них всё было нормально и есть другая причина… Но это решение самого Березуцкого — наверное, в «Краснодаре» ему будет комфортнее.



Вспомните, братья вместе приходили в структуру клуба: один брат стал помогать Гончаренко, второй остался в структуре. Наверное, у них были планы на свою детальность. Конечно, это большая неожиданность.

Не знаю, что там происходит. В последнее время слишком много перемен. Писали, что Алексей тоже хотел уйти из клуба, но удалось договориться и он остался — стал помощником. Затем смена тренера, пришёл Олич… Мы видим много событий, но что происходит внутри клуба — неизвестно. Есть руководство, которое контролирует ситуацию. Но Василий в итоге решил покинуть клуб… Они же вместе с братом всегда работают, может быть, в скором времени Алексей тоже будет в «Краснодаре».



Не думаю, что Василий держит обиду на руководство ЦСКА из-за назначения Олича. Да, писали, что Березуцкий — первый кандидат после Гончаренко, но Василий лично давал опровержения. Мы не знаем, какие планы у руководства, тем более у самого Василия. Мы можем лишь строить догадки, рассуждать, что могло произойти», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.