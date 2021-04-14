«Локомотив» после пяти поражений победил «Ростов» в молодёжном первенстве

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ростов». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 36-й минуте, усилиями полузащитника Ильи Грицака. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, железнодорожники удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Матвея Першина.
«Локомотив» прервал серию из пяти поражений и, набрав 39 очков, занимает пятое место в первой группе молодёжного первенства России. «Ростов» (24) замыкает группу, располагаясь на последней, 10-й строчке.
В параллельном матче УОР №5 принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершилась со счётом 5:5.
В составе хозяев отличились полузащитники Кирилл Першин и Александр Попович (с пенальти) и защитник Фёдор Худенко, а нападающий Никита Ненартович оформил дубль. У гостей дважды забил хавбек Гаррик Левин, ещё по мячу на счету защитника Константина Ляхова, форварда Александра Коваленко (с пенальти) и полузащитника Михаила Лямзина.
- 14 апреля 2021
-
16:24
-
16:23
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
16:05
-
15:46
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:53
-
14:52
-
14:47
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:02
-
13:59
-
13:48
-
13:40
-
13:34
-
13:27
-
13:26
-
13:25
-
13:09
-
12:50
-
12:40
-
12:36