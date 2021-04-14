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«Локомотив» после пяти поражений победил «Ростов» в молодёжном первенстве

«Локомотив» после пяти поражений победил «Ростов» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0
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В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ростов». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 36-й минуте, усилиями полузащитника Ильи Грицака. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, железнодорожники удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Матвея Першина.

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений и, набрав 39 очков, занимает пятое место в первой группе молодёжного первенства России. «Ростов» (24) замыкает группу, располагаясь на последней, 10-й строчке.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Грицак – 36'   2:0 Першин – 53'

В параллельном матче УОР №5 принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершилась со счётом 5:5.

В составе хозяев отличились полузащитники Кирилл Першин и Александр Попович (с пенальти) и защитник Фёдор Худенко, а нападающий Никита Ненартович оформил дубль. У гостей дважды забил хавбек Гаррик Левин, ещё по мячу на счету защитника Константина Ляхова, форварда Александра Коваленко (с пенальти) и полузащитника Михаила Лямзина.

Россия - Молодёжное первенство. Группа II. 3-й тур
14 апреля 2021, среда. 13:00 МСК
УОР №5
Егорьевск
Окончен
5 : 5
Чертаново-мол.
Москва
0:1 Левин – 2'   0:2 Ляхов – 14'   1:2 Ненартович – 19'   1:3 Левин – 19'   2:3 Галимзянов – 34'   3:3 Попович – 49' (пен)   3:4 Коваленко – 54' (пен)   4:4 Ненартович – 71'   4:5 Лямзин – 81'   5:5 Худенко – 83'
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