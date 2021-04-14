«Локомотив» после пяти поражений победил «Ростов» в молодёжном первенстве

В 3-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ростов». Матч прошёл на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, на 36-й минуте, усилиями полузащитника Ильи Грицака. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, железнодорожники удвоили преимущество благодаря точному удару нападающего Матвея Першина.



«Локомотив» прервал серию из пяти поражений и, набрав 39 очков, занимает пятое место в первой группе молодёжного первенства России. «Ростов» (24) замыкает группу, располагаясь на последней, 10-й строчке.

В параллельном матче УОР №5 принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершилась со счётом 5:5.



В составе хозяев отличились полузащитники Кирилл Першин и Александр Попович (с пенальти) и защитник Фёдор Худенко, а нападающий Никита Ненартович оформил дубль. У гостей дважды забил хавбек Гаррик Левин, ещё по мячу на счету защитника Константина Ляхова, форварда Александра Коваленко (с пенальти) и полузащитника Михаила Лямзина.