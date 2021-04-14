Василий Березуцкий попрощался с Оличем и футболистами ЦСКА. Фото

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий встретился с командой перед уходом, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Специалист сегодня, 14 апреля, приехал на базу армейцев и попрощался с футболистами и главным тренером коллектива Ивицей Оличем.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Сегодня московский клуб объявил об уходе специалиста, после чего тот подтвердил, что будет работать в стане «быков».



Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.