ЭСК РФС объяснила, почему одобрила все решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила объяснения своих решений по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», который обслуживал арбитр Кирилл Левников.



Красно-белые ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неназначением пенальти в ворота железнодорожников на 44-й, 52-й и 87-й минутах встречи.



«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч лёгкий контакт между Сильяновым и футболистом «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло Насименто, не коснувшись его руки.



Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

«Спартак» дурят. Папа Левникова в комиссии не просто так сидит». Разбор судейства тура ЭСК признал работу арбитра матча «Спартака» и «Локомотива» безошибочной. Игорь Федотов разобрал это решение и другие матчи тура.