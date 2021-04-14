Томас Тухель оскорбил главного тренера «Порту» после матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау пожаловался на поведение наставника «Челси» Томаса Тухеля после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).
Как сообщает Record, после финального свистка немецкий специалист подошёл к коллеге и нецензурно высказался в его адрес. Между тренерами завязалась перепалка, однако конфликт довольно быстро иссяк.
«Этот джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сообщил арбитру, что резервный судья слышал эти оскорбления. Вот и всё», — сказал Консейсау в эфире TVI24.
Позднее на пресс-конференции наставник «Порту» добавил: «У меня не идеальный английский. Не знаю, с чем связана такая реакция. Я даже не говорил с ним во время матча».
В полуфинале Лиги чемпионов «Челси» предстоит сыграть с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома выиграли со счётом 3:1. Ответная встреча пройдёт сегодня, 14 апреля.
- 14 апреля 2021
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