Нагельсман: никаких переговоров с «Баварией» нет. Понятия не имею, откуда Маттеус это взял

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал слова бывшего футболиста «Баварии» Лотара Маттеуса, заявившего, что мюнхенский клуб рассматривает его в качестве преемника Ханс-Дитера Флика, который может летом возглавить сборную Германии.
«Никаких переговоров с «Баварией» не было и нет. Понятия не имею, откуда Лотар взял эту информацию. Разумеется, это же относится и к моим помощникам, с ними тоже не было переговоров.
Я пока не общался с руководством «Лейпцига», потому что нам нечего обсуждать. У меня контракт с клубом до 2023 года», — приводит слова Нагельсмана fcbinside.de.
«РБ Лейпциг» под руководством Нагельсмана, набрав 60 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» Флика (65) лидирует в чемпионате.
- 14 апреля 2021
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