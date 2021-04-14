ЭСК РФС поддержала решение арбитра дать жёлтую карточку Зотову в матче «Рубин» — «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на заседании вынесла решение по обращению «Рубина».



Напомним, «Рубин» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить жёлтую карточку, полученную защитником Георгием Зотовым в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Судья правильно вынес предупреждение (четвёртое в сезоне) игроку «Рубина» № 31 Георгию Зотову на 38-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» № 31 Георгий Зотов совершает прыжок в соперника на скорости высокоподнятой ногой, не учитывая возможных последствий для оппонента. Футболист «Сочи» № 13 Сергей Терехов подпрыгивает, избегая атаки шипами бутсы в голень/голеностоп, что стало причиной отсутствия контакта между игроками, несмотря на изначально опасные (безрассудные) действия футболиста «Рубина», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

«Рубин» обратился в КДК РФС с просьбой отменить жёлтую карточку Зотову