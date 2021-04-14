В КДК пока не поступало видео с начальником «Спартака», заходящим в судейскую

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет пока не получал видеозапись с начальником «Спартака» Василием Козловцевым, заходящим в судейскую перед матчем 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2).
«На данный момент в КДК никаких материалов от «Локомотива» не поступало. Заседание по этому делу пройдёт в пятницу, но новых материалов пока нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.
- 14 апреля 2021
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